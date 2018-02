Havarie im Mannheimer Hafen - Schiff droht zu sinken.

Am Dienstagfrüh ist der Notruf des Containerschiffs „Ortreo II“ bei der Wasserschutzpolizei eingegangen. Seit Stunden ist die Feuerwehr im Einsatz.

Mannheim - Im Mannheimer Mühlauhafen ist am Dienstagmorgen ein Schiff havariert. „Das Schiff läuft voll Wasser und droht zu sinken“, sagte ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Rettungskräfte machten sich mit einem Großaufgebot auf den Weg zum Unglücksort, der in einem Industriegebiet am Rhein liegt. „Mehr Einzelheiten sind noch nicht bekannt“, sagte der Sprecher weiter.

Mehr über die aktuelle Lage am Rhein und über den Großeinsatz finden Sie hier bei mannheim.24.de*.

dpa





*mannheim.24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.