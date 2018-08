Heftiger Unfall mit Fahrschulauto - drei Schwerverletze

In Niedersachsen hat sich ein schwerer Unfall mit einem Fahrschulauto ereignet. Aus noch unbekannter Ursache gab es einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr.

Hann. Münden - Bei einem Unfall mit einem Fahrschulauto sind in Südniedersachsen drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein Geländewagen am Donnerstag auf der Bundesstraße 80 bei Hann. Münden frontal mit dem Fahrschulwagen zusammen. Das Fahrzeug sei aus noch nicht bekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. In dem Wagen der Fahrschule - ebenfalls ein Geländewagen - saßen der Fahrlehrer und sein 17-jähriger Schüler. Sie zogen sich ebenso wie der andere Autofahrer schwere Verletzungen zu.

