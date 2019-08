15-Jährige verschwand nach Besuch in Sprachschule - ein Anruf als letztes Lebenszeichen

Die Polizei Mannheim sucht nun nach der 15-jährigen Ha Anh N. aus Vietnam. Das Mädchen besuchte eine Sprachschule in Heidelberg, nun wird sie vermisst.

Heidelberg - Die erst 15-jährige Ha Anh N. aus Vietnam gilt als vermisst, sie verschwand bereits vor drei Wochen spurlos in Heidelberg. Ihre Mutter erreichte das Mädchen noch drei Tage nach ihrem Verschwinden, seither herrscht Funkstille. Nun veröffentlicht die Polizei ein Foto der 15-Jährigen.

Rund vier Wochen lang besuchte Ha Anh N. bereits die Sprachschule in Heidelberg, dann brach sie den Kurs am 15. Juli unerwartet ab. Seit diesem Tag kehrte die 15-Jährige auch nicht mehr in ihre Unterkunft in der Innenstadt zurück. Drei Tage später erhielt ihre Mutter dann einen Anruf ihrer Tochter, doch seither fehlt jede Spur von der Vietnamesin. Ihren für Ende Juli gebuchten Rückflug in die Heimat trat Ha Anh N. nicht an.

Vermisste Vietnamesin (15) aus Heidelberg: Wo ist Ha Anh N.?

Der aktuelle Aufenthaltsort des Mädchens ist seit ihrem Fernbleiben in der Sprachschule unbekannt, nun schaltete sich die Kriminalpolizei Heidelberg in die Ermittlungen ein. Bislang getroffene Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vietnamesin. Nun veröffentlichten ermittelnde Beamten deshalb ein Foto der 15-Jährigen.

Eine zusätzliche Personenbeschreibung beschreibt Ha Anh N. als etwa 157 cm groß, schlank mit einer südostasiatischen Erscheinung. Ihre schwarzen Haare trägt die 15-Jährige schulterlang mit einem Pony. Das Mädchen könnte ebenso an ihren braunen Augen oder der Schuhgröße 36-37 erkannt werden.

Am Tag ihres Verschwindens trug die Vietnamesin vermutlich auffällige schwarz-weiße Schuhe mit Hai-Mund an der Seite, einen grauen Rucksack in Dreiecksform mit goldenem Reißverschluss, ihr goldenes Iphone 6s und eine bernsteinfarbene Handkette aus Plastik bei sich.

+ Diese auffälligen Schuhe trägt die vermisste Ha Anh. N. aus Vietnam. © Polizei Mannheim

Keine Hinweise auf eine Straftat: Wo ist die vermisste Vietnamesin aus Heidelberg?

Ha Anh N. spricht Englisch und Vietnamesisch. Wie die Polizei mitteilt, könnte sie weitere Gegenstände bei sich tragen. Demnach könnten sich auch Wechselklamotten wie zwei weitere Paar Schuhe, zwei Blusen (gestreift und kariert), zwei Hosen (schwarz und braun), ein rot-weiß-dunkelblaues und ein weiß-schwarzes T-Shirt, sowie eine kleine schwarze Umhängetasche mit Aufdruck einer Comicfigur aktuell in ihrem Besitz befinden.

Hinweise auf ein Verbrechen liegen bislang nicht vor, auch gibt es keine Hinweise darauf, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Wer hat Ha Anh N. in den vergangenen Wochen gesehen? Zeugen die Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

