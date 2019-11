Brand in Heim für psychisch Kranke und Behinderte - Mensch stirbt in den Flammen

In einem Heim in Bayern kam es zu einem Brand mit Todesfolge.

In einem Heim für psychisch Kranke und Behinderte kam es am Sonntagnachmittag in Mittelfranken zu einem furchtbaren Brand. Eine Person verlor im Feuer ihr Leben.

Im mittelfränkischen Hersbruck ist am Sonntag ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen.

ist am Sonntag ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen. In einer Einrichtung für psychisch Kranke und Behinderte wurde das Feuer am Nachmittag gemeldet.

und wurde das am Nachmittag gemeldet. Noch liegen keine konkreten Informationen zur Tragödie vor.

Hersbruck - zu einem furchtbaren Brand mit Todesfolge ist es am Sonntagnachmittag im fränkischen Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) gekommen. In einem Heim für psychisch Kranke und Behinderte brannte es. Die Einsatzkräfte fanden eine Leiche in dem Zimmer, in dem es gebrannt hatte. Noch ist nichts über die Person bekannt.

Hersbruck/Bayern: Brand in Heim - Person tot aufgefunden

Gegen 14.30 Uhr war der Brand in der Einrichtung gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie in einem Zimmer eine tote Person - sie war offenbar in den Flammen ums Leben gekommen.

„Wir wissen derzeit noch nicht, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt,“ sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge war am frühen Sonntagabend auch noch nicht klar, ob es sich bei dem Todesopfer um einen Bewohner des Heims handle.

