Mädchen von drei Männer belästigt - 41-Jähriger will helfen und kassiert Prügel 

Mädchen wird in Bad Hersfeld von drei Männer belästigt - 41-Jähriger will helfen und kassiert Prügel (Symbolfoto).

Ein 41-Jähriger wollte einem Mädchen helfen, die von drei Männern in Bad Hersfeld belästigt wurde. Doch als er die Unbekannten anspricht, wird er brutal attackiert und selbst zum Opfer.

Bad Hersfeld - Seine Hilfsbereitschaft musste ein 41-Jähriger aus Bad Hersfeld am Dienstagabend (29. Januar) gegen 20.25 Uhr teuer bezahlen, wie die Polizei am Montag in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet. Er wurde durch Schläge und Tritte verletzt und obendrein noch ausgeraubt. Dabei wollte der 41-Jährige einem Mädchen helfen. Der üble Vorfall ereignete sich schon vergangene Woche auf der Außenstelle des Landratsamtes im Hubertusweg in Bad Hersfeld (Hessen), berichtet extratipp.com*. Doch nun sucht die Polizei Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

41-Jähriger will Mädchen helfen und wird selbst zum Opfer - Was war genau passiert?

Der Bad Hersfelder hatte nach eigenen Angaben bemerkt, wie drei junge Männer ein Mädchen verbal belästigt hatten, so die Polizei. Der 41-Jährige wollte eingreifen. Er sprach die drei Männer an und bat sie dies zu unterlassen. Plötzlich wurde der 41-Jährige dann von dem Trio geschlagen, getreten und im Gesicht verletzt, berichtet die Polizei.

41-Jähriger von drei Männern verprügelt - Kripo sucht das Mädchen und Zeugen

Dann machten sich die drei Täter aus dem Staub. Obendrein hatte das Trio ihm aber noch sein schwarzes iPhone und rund 300 Euro Bargeld geraubt. Das Mädchen war bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht mehr vor Ort.

Nun sucht die Kripo sowohl das Mädchen und andere als Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise machen kann, wird gebeten sich an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 zu wenden oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

