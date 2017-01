Chlorgas in Hallenbad ausgetreten - Rund 30 Schüler betroffen

Lollar - Beim Austritt von Chlorgas in einem Hallenbad sind in Hessen mehrere Schüler verletzt worden. 16 Jungen und Mädchen mussten am Montag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Das teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag mit. Einige hätten Atemwegsreizungen erlitten. Es seien zwei Klassen mit insgesamt etwa 30 Schülern in dem Bad in Lollar gewesen, das Gebäude habe geräumt werden müssen. Warum das Gas austrat, war zunächst unklar.

Hallenbad #Lollar Gasaustritt-Etwa 30 Schüler betroffen, Bad ist geräumt, einige Atemwegsreizungen, Behandlung vor Ort & Krankenhaus — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) 30. Januar 2017

Hallenbad #Lollar : 16 Schüler werden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ursache Gasaustritt noch unklar — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) 30. Januar 2017

