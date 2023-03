Historische Waffe sichergestellt: Mann bedroht Mädchen mit Pistole

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 73-Jähriger mit einer psychischen Erkrankung soll ein Kind mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Ein 11-jähriges Mädchen ist in Ellwangen im Ostalbkreis von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden. Einen Tag später berichtet die Polizei von einem 73-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann leide offenbar an einer psychischen Erkrankung, bei ihm wurde eine historische Schusswaffe sichergestellt. Dabei habe es sich um eine scharfe aber ungeladene Pistole gehandelt, die per Hand geladen werden müsse. Mehr dazu verrät die Schwäbisch Post.