Diese Woche knackt der Frühling die magische Grenze

Da joggt es sich besonders gut: In Düsseldorf blüht es schon an allen Ecken und Enden.

München - Von wegen tolles Wochenende: Zum Wochenstart legt der Frühling erst so richtig los - es gibt noch mehr Sonne und Temperaturen bis 22 Grad!

Blauer Himmel und milde Temperaturen haben schon am Wochenende ins Freie gelockt. Doch das wars noch lange nicht! Mit dem Beginn der neuen Woche gibt der Frühling so richtig Gas: Frühsommerliche 22 Grad sagen die Meteorologen für den Dienstag voraus. Dazu gibt es einen klaren Himmel und viel Sonne. Nur im äußersten Norden und dem Bergland bleibt es die kommenden Tage vergleichsweise frisch. Dort steigen die Temperaturen höchstens auf Werte um die 14 Grad. Normal sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um diese Jahreszeit in Deutschland ungefähr 10 bis 11 Grad.

Ursache für den Bilderbuchfrühling ist Hoch „Ludwiga“. Die Gute zieht nach Südosteuropa und bläst warme Mittelmeerluft in den Südwesten Deutschlands. Bis mindestens Ende der Woche bleibt es daher bei dem Traumwetter. Temperaturrekorde erwarten die Meteorologen jedoch nicht: „Von Rekorden, die im Süden Ende März um die 25 Grad liegen, sind wir noch weit entfernt“, sagte ein DWD-Mann am Sonntag in Offenbach.

dpa