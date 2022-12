Hoffen auf ein Winter-Comeback: Wetterprognose gibt Tendenz vor

Von: Tobias Becker

Ist ein Winter-Comeback im Januar möglich? © Marius Becker/dpa

Das Wetter in Baden-Württemberg wird immer milder, besteht nun keine Hoffnung mehr auf ein Winter-Comeback? Lesen Sie hier, welche Tendenz Wetterprognosen abgeben:

Das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung, Rekorde an Silvester möglich, Dürre-Problem und zu wenig Niederschlag - das Wetter im Jahr 2022 war in allen Belangen außergewöhnlich. So auch zum Jahresende, denn statt Winter und Schnee sind frühlingshafte Temperaturen angesagt - zum Leidwesen aller Winterfans. Aber wie geht es in 2023 weiter?

echo24.de verrät, ob Hoffnung auf ein zeitnahes Winter-Comeback besteht.

An Silvester und Neujahr sind in Baden-Württemberg bis zu 20 Grad möglich. Das würde einen neuen Wärmerekord bedeuten. (tobi)