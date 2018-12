Verkehr stockt auf Autobahn - was VW-Golf-Fahrer dann macht, sorgt für Kopfschütteln

Auf der A5 bahnt sich ein Stau an - was der Fahrer eines schwarzen VW-Golfs dann macht, ist unfassbar.

Bad Homburg - Auf der Autobahn 5 herrschte am späten Donnerstagabend stockender Verkehr - das schien besonders den Fahrer eines schwarzen VW Golfs zu nerven. Mit einer dreisten Aktion sorgte er dafür, dass nun die Autobahnpolizei nach ihm sucht. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Was war passiert? Am vergangenen Donnerstagabend (13. Dezember) gegen 20.35 Uhr waren viele Fahrzeuge auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg kam der Verkehr schließlich zum Stocken, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Ein polnischer Sattelzug-Fahrer fuhr langsam auf dem rechten Fahrstreifen, als von hinten ein schwarzer VW Golf auf dem Seitenstreifen ankam.

Bad Homburg: VW Golf fährt auf Seitenstreifen - und nimmt keine Rücksicht auf Verluste

Dreist genug, dass er auf dem Seitenstreifen bei Bad Homburg fuhr - doch das sollte es nicht gewesen sein: Mit seinem Außenspiegelstieß der VW-Golf-Fahrer gegen den Lkw. Da der Spiegel umklappte, öffnete der Fahrer das Fenster und klappte den Spiegel wieder in die Ausgangsposition. Dann fuhr er weiter, als wäre nichts gewesen. Dass er durch die Berührung mit dem Sattelzug aber einen Schaden verursachte, interessierte den dreisten Fahrer (Zettel hängt an 5er BMW - Besitzer fehlen die Worte, als er ihn liest, wie extratipp.com* berichtet.) gar nicht.

Nach der unfassbaren Aktion auf der A5 bei Bad Homburg sucht die Polizei in Friedberg nun nach dem Fahrer des schwarzen VW Golfs: Hinweise können unter der 06033-7043-5010 abgegeben werden.

Natascha Berger

*extratripp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.