Horror: Dobermann springt über Zaun - dort stehen 60 hilflose Drittklässler

Horror: Ein Dobermann-Mischling springt über einen Zaun - dort stehen 60 Drittklässler. Ein Achtjähriger fällt dem Tier zum Opfer.

Kassel - Ein schöner Klassenausflug von Grundschulklassen in Kassel hätte es werden sollen, es endete in einem Horror-Trip, wie extratipp.com* berichtet. 60 Drittklässler der Fridtjof-Nansen-Schule waren am Freitag gegen 12 Uhr auf dem Weg zum neuen Spielplatz am Glockenbruchweg. Als die Drittklässler an einem Grundstück mit zwei Hunden vorbei kamen, passierte es: Der Mischling, wobei es sich um einen Mix aus Dobermann und Belgischem Schäferhund handelt, sprang plötzlich über den Zwei-Meter-Zaun und jagte den Grundschülern hinterher, wie die Polizei mitteilt.

Horror in Kassel: Dobermann springt über Zaun - dort stehen 60 Drittklässler

Die Kinder reagierten panisch, rannten vor dem Dobermann weg. Die Lehrer versuchten noch einzugreifen, schrien "Bleibt ruhig" - ohne Erfolg. Der Dobermann hetzte einem Achtjährigen hinterher und griff das hilflose Kind an. Der Dobermann verbiss sich in dem Kind und ließ nicht mehr los!

Selbst als einer der Lehrer den Dobermann am Halsband packte und ihn wegziehen wollte, ließ das Tier nicht von dem Achtjährigen ab. Als die Halterin dazukam, konnte nur sie den Hund vom Schuljungen wegziehen. Der Achtjährige wurde schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus Kassel gebracht. Zwei Mädchen (8) stürtzten bei der Flucht vor dem Dobermann und schlugen sich die Beine auf.

Horror in Kassel: Dobermann springt über Zaun - Achtjähriger schwer verletzt

Die Polizei Kassel ermittelt nun gegen die Hundehalterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Hund wird zudem von einem Sachverständigen untersucht, so das Ordnungsamt. Der Achtjährige lag auch am Montag noch immer im Krankenhaus Kassel. Wie sein aktueller Gesundheitszustand ist, konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage am Dienstag nicht sagen.

