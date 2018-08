Horror: Junger Paketbote will ausliefern - da stehen plötzlich zwei Männer vor ihm

Horror in Kassel: Ein Paketbote will eigentlich nur seine Sachen ausliefern - da stehen plötzlich zwei Männer vor ihm.

Kassel - Ein fleißiger Paketbote wurde am Donnerstag im Stadtteil Harleshausen in Kassel Opfer einer brutalen Gewalttat, wie extratipp.com* berichtet. Der Reihe nach: Der Paketbote war gegen 12.45 Uhr in der Straße "Im Plutsch" unterwegs.

Horror in Kassel: Paketbote will nur ausliefern - doch es ist bereits zu spät

Der 26-jährige Paketbote war gerade in seinem Transporter um Pakete rauszusuchen, als plötzlich zwei maskierte Männer vor ihm auftauchten. Einer der Männer holte aus und schlug dem 26-Jährigen auf den Kopf und ins Gesicht. Die beiden Männer griffen sich mehrere Pakete, stiegen in ein Auto und rasten in Richtung Niederfeldstraße und von dort in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete den brutalen Überfall, alarmierte die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, fehlte von den Verbrechern bereits jede Spur. Der Paketbote wurde schwer verletzt und kam in Klinikum Kassel. Den Ermittlern der Polizei Nordhessen liegt gegenwärtig nur eine vage Beschreibung der beiden Täter vor:

Es soll sich um zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer handeln,

von denen einer ein schwarzes T-Shirt und beide lange Bluejeans trugen.

Derzeit gibt es noch keine heiße Spur, wie Polizeisprecher Werner am Freitagmorgen auf extratipp.com*-Anfrage sagte. "Die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren", so Werner. "Wir werden uns in einer weiteren Mitteilung dazu äußern."

Die Ermittler des K 35 bitten nun Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise auf die Täter können unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei Kassel abgegeben werden.

