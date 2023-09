Horror Nights im Wunderland Kalkar: alter Reaktor im Kraftwerk erstmals für Besucher geöffnet

Von: Lea Creutzfeldt

Der alte Reaktor des ehemaligen Atomkraftwerks von Kalkar ist die perfekte Kulisse für einen Gruselabend. (IDZRNRW-Montage) © Hans Blossey/Imago & Horror Nights Kalkar

Im Rahmen der Horror Nights im Wunderland Kalkar wird ein besonderer Teil des Freizeitparks zugänglich, der Besuchern 25 Jahre lang verborgen blieb.

Kalkar – Auf Horror-Fans wartet im Wunderland Kalkar in diesem Herbst ein besonderes Highlight: Ab dem 6. Oktober verwandelt sich der Freizeitpark bei den Horror Nights in eine schaurige Grusellandschaft. In drei miteinander verbundenen Spukhäusern und zwei sogenannten „Scare Zonen“ wird die Geschichte vom verrückten Wissenschaftler Pluton erzählt. Zudem gibt es für besonders mutige Gäste die Möglichkeit, in einem Horror-Hotel die Nacht zu verbringen. Und: Ein Teil des Reaktors ist erstmals seit Jahrzehnten wieder betretbar.

24RHEIN hat alle Infos zu dem Event im Wunderland Kalkar.