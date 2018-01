Hund buddelt beim Gassi-Gehen alte Granate aus

Diesen Sonntagsspaziergang wird der Hundebesitzer wohl so schnell nicht vergessen. Sein Vierbeiner hat nämlich dabei einen ganz schön explosiven Fund gemacht.

Schwarzburg - Beim Spaziergang mit seinem Herrchen fing der Hund am Sonntag nahe Schwarzburg plötzlich kräftig an zu buddeln, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte.

Und zwar grub der Vierbeiner einen etwa zehn Zentimeter langen runden und rostigen Gegenstand aus. Dem Hundebesitzer kam das Ding sofort verdächtig vor. Er alarmierte sofort die Polizei.

Es handelte sich demnach um eine scharfe Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die trotz der geringen Größe und der langen Liegezeit äußerst gefährlich ist. Die Sprengkraft der Granate hätte nach Auskunft der Experten eine Personen schwer zu verletzten oder gar töten können.

Polizei warnt vor Fundmunition

In diesem Zusammenhang mit diesem Fall warnt die Polizei vor dem Hantieren mit Fundmunition. Und weist ausdrücklich darauf hin Munition oder Munitionsteile nicht anzufassen und zu transportieren. Beim Fund solcher Gegenstände sollte sofort die Polizei alarmiert werden.

