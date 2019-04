Schüsse auf fahrenden ICE abgegeben - Ermittler stehen vor einem Rätsel

Mit einem Luftgewehr ist ein ICE in Baden-Württemberg ins Visier genommen worden. Es bleiben viele Fragen. Die Bundespolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Ladenburg - Ein ICE ist nahe dem baden-württembergischen Ladenburg bei Mannheim mit einem Luftgewehr beschossen worden. Verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Zug war am Donnerstagabend unterwegs von Berlin nach Saarbrücken. Wo genau die Schüsse auf den Zug fielen, war nach ersten Ermittlungen der Polizei unklar.

Der Zug wurde an neun Stellen getroffen, vier Wagen wurden an Türen, Fenstern und Wänden beschädigt. Die Fenster wurden nicht zertrümmert, der Schaden war begrenzt auf die äußere Seite der Doppelscheiben. So gelangte kein Schuss ins Wageninnere. Am Zug wurden keine Projektile gefunden.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Die etwa 150 Menschen an Bord des Zugs wurden in Sicherheit gebracht. „Reisende waren zu keiner Zeit gefährdet“, erklärte die Bundespolizei. Die Bundespolizei ermittelt gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hinweise auf mögliche Täter gab es zunächst nicht. Klar sei aber, dass es kein normaler Steinschlag gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

