In Hamburg-Billstedt: Mann im Treppenhaus niedergeschossen – Täter flüchtig!

Polizei und Feuerwehr waren im Jenkelweg vor Ort. Der Täter ist flüchtig.

In Hamburg-Billstedt kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz. In einem Treppenhaus am Jenkelweg wurde eine männliche Person angeschossen. Der Täter ist weiter flüchtig.

Hamburg-Billstedt – Die Polizei Hamburg war am Mittwoch, 21. April 2021, ab 20:10 Uhr im Jenkelweg im Hamburger Stadtteil Billstedt im Großeinsatz. Eine männliche Person wurde im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist flüchtig.