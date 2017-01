Intercity rast in brennenden Baum

Nachdem der Intercity in den Baum gefahren war, wurde die Strecke zwischen Nienburg und Hannover vorerst gesperrt.

Nienburg - Auf seinem weg nach Hannover ist ein ICE in einen brennenden Baum gerast. Verletzt wurde niemand. Die Strecke musste gesperrt werden.

Ein mit etwa 200 Reisenden besetzter Intercity ist in Niedersachsen in einen umgewehten Baum gefahren. Weil der bei Nienburg in die Oberleitung gestürzte, brennende Baum auf dem Doppelstock-IC lag, konnte der Zug zunächst nicht weggeschleppt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Niemand wurde verletzt

Deshalb wurden Kleinkinder, ältere Fahrgäste und das Gepäck mit offenen Loren rund 300 Meter zum nächsten Bahnübergang gerollt. Die anderen Fahrgäste gingen zu Fuß. An dem Bahnübergang stiegen die Reisenden in Busse um.

Viele der Fahrgäste nahmen die ungewollte Unterbrechung ihrer Reise mit Humor, wie die Feuerwehr mitteilte. Nur vereinzelt gab es demnach Frust. Zunächst war befürchtet worden, dass der Baum und auch der IC Feuer gefangen hätten. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte aber nicht.

Der Doppelstock-IC war am Mittwoch von Norddeich nach Leipzig unterwegs. Der Unfallort Nienburg liegt zwischen Bremen und Hannover. Der Bahnverkehr wurde zwischen Nienburg und Hannover unterbrochen. Fernzüge wurden großräumig umgeleitet. Am Nachmittag wurde der Verkehr zunächst eingleisig wieder aufgenommen.

