Ist der Sommer jetzt voll da? So lange bleibt das Wetter sonnig und trocken

Von: Tobias Becker

Sommerliches Wetter zum Monatswechsel, aber wie lange bleibt es so? © imago images/Max Kovalenko

Das Wetter an Pfingsten war sommerlich, zum Monatswechsel ist es ebenfalls sonnig. Lesen Sie hier, wie lange Sonne und Trockenheit vorhergesagt werden:

Das Wetter am Pfingstwochenende war durchgehend sommerlich. Warme Temperaturen, viel Sonnenschein und kein Niederschlag sorgten für Sommergefühle und Freibadbesuche. Auch zum Wechsel in den Monat Juni wird es noch warm bleiben. Aber: Wie lange hält das Sommer-Wetter in Baden-Württemberg?

echo24.de verrät, ob eine Ende des sommerlichen Wetters in Sicht ist.

Der Mai wurde zunächst als zu nass vorhergesagt, ist aber letztlich doch zu trocken gewesen. Geht es so weiter, droht der von Wettermodellen prognostizierte Dürre-Sommer 2023. (tobi)