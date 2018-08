Gewalt-Eskalation: Jugendliche Häftlinge streiten heftig - plötzlich spielen sich üble Szenen ab

In der JVA Bremen-Oslebshausen geraten zwei Jugendliche in Streit, dann eskaliert plötzlich die Gewalt (Symbolbild)

Während einer Freistunde sind jugendliche Strafgefangene am vergangenen Dienstag in einer JVA heftig aneinander geraten. Plötzlich gerät die Situation außer Kontrolle und die Gewalt eskaliert.

Bremen-Oslebshausen - Gewalt-Eskalation in der JVA Bremen Marcel Auermann: Laut der Tageszeitung Weser-Kurier gerieten ein 17-jähriger und ein 22-Jahre alter Strafgefangener während einer Freistunde am Dienstag, 21. August, gegen 15. 20 Uhr in Streit. Plötzlich eskalierte die Situation und der 17-Jährige nahm seinen Kontrahenten in den Schwitzkasten und würgte diesen mit aller Kraft.

Eskalation in der JVA Bremen-Oslebshausen: 17-Jähriger gerät außer Kontrolle

Der völlig außer Kontrolle geratene 17-Jährige würgte sein Opfer bis zur Besinnungslosigkeit. Nur mit größter Mühe konnten die zur Hilfe gerufenen Vollzugsbediensteten den Tatverdächtigen von seinem Opfer trennen. Zu guter Letzt trat der gewalttätige 17-Jährige dem 22-Jährigen noch mit dem Fuß ins Gesicht.

JVA Bremen-Oslebshausen: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Todschlags

Nach der Gewalt-Eskalation in der JVA Bremen-Oslebshausen, hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag gegen den eingeleitet. Derzeit dauern die Ermittlungen, die mit der Kriminalpolizei Bremen gemeinsam geführt werden, noch an.

