Leiche von vermisstem Berliner in Kaiserslautern entdeckt – Verdächtiger in Haft!

Die Leiche eines in Berlin vermissten Mannes wird in Kaiserslautern entdeckt. (Symbolfoto)

Die Leiche eines vermissten Mannes aus Berlin wird in Kaiserslautern gefunden! Ein Tatverdächtiger wird in Stuttgart festgenommen. Ein mysteriöser Fall.

Kaiserslautern/Berlin - Seit Silvester (31. Dezember 2018) war ein 40-jähriger Berliner spurlos verschwunden. Dann findet die Polizei am Sonntag (6. Januar) seine Leiche – in Kaiserslautern.

Das Opfer litt an Epilepsie und wurde in der Silvesternacht als vermisst gemeldet. Er war ohne Medikamente, Handy oder Ausweispapieren unterwegs, hieß es in der Vermisstenmeldung.

Am Montag (7. Januar) nehmen die Beamten dann in der Nähe von Stuttgart einen Tatverdächtigen fest. Der 37-Jährige sei einem Haftrichter vorgeführt worden, heißt es am Dienstag. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Doch der Fall bleibt mysteriös! Was ein Autobrand damit zu tun hat, lesen Sie auf LUDWIGSHAFEN24.de*.

