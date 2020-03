Ursula K. aus Kassel ist verschwunden - sie braucht dringend ärztliche Hilfe

Ursula K. aus dem Kasseler Stadtteil Oberzwehren wird seit Samstag (21.03.2020) vermisst. Die 58-Jährige benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Ursula K. aus dem Stadtteil Oberzwehren in Kassel wird seit Samstag (21.03.2020) vermisst. Die 58-Jährige benötigt dringend ärztliche Hilfe. Die Frau wurde letztmals am Samstagabend (21.03.2020) gegen 19 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Kassel gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Das teilt Polizeisprecher Matthias Mänz vom Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Frau in Kassel verschwunden: Suche nach der Vermissten bislang ohne Ergebnis

Die bisherige Suche der Polizei, bei der auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz kam, führte bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Am Montagnachmittag (23.03.2020) wird die Suche nach Ursula K. auch mithilfe eines Polizeihubschraubers fortgeführt.

Beschreibung: Ursula K. ist etwa 1,55 Meter groß, schlank, Brillenträgerin und trägt eine blaue Jacke, eine blaue Stoffhose, ein braunes Langarmshirt, bordeauxfarbene Winterschuhe.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Verschwinden und zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 05 61/91 00 entgegen.

In Nordhessen und Südniedersachsen sind im Jahr 2020 mehrere Menschen verschwunden

Die Polizei im Oberharz (Niedersachsen) hat sich ebenfalls auf der Suche nach einem 27-jährigen Mann aus Göttingen, der seit Sonntagmorgen (15.03.2020), 7 Uhr, vermisst wurde, an die Öffentlichkeit gewandt. Der vermisste Göttinger, der im Harz im Bereich Schulenburg verschwunden ist, tauchte wieder auf. Weitere Details zum vorübergehenden Verschwinden des 27-Jährigen will die Polizei noch bekannt geben.

Ebenfalls als vermisst gemeldet wurde ein 58-jähriger Mann aus dem nordhessischen Kassel am Sonntag, 5. Januar. Fred T. konnte wohlbehalten in Italien gefunden werden. Der Vermisste, der ohne Einnahme von Medikamenten mitunter orientierungslos wird, ist dort leicht unterkühlt und durchnässt aufgegriffen worden. Immer wieder werden Menschen in Nordhessen vermisst. Gefühlt nimmt ihre Anzahl in den letzten Monaten zu. Stimmt das? Wir haben nachgefragt und sie zu einem interessanten Ergebnis gekommen.

Von Ulrike Pflüger-Scherb