21-Jährige stürzt 70-Meter-Klippe hinab - Mutter hat Horror-Verdacht

Kassel - Bei diesem Drama aus Hessen läuft es vielen Menschen eiskalt den Rücken hinunter! Die 21-jährige Alena S. aus Kassel stürzte am 31. Juni 2018 am Ligurischen Meer eine 70 Meter hohe Klippe hinab. Die Jura-Studentin überlebte den Horror-Absturz in der italienischen Küstenstadt Sanremo (ca. 55.000 Einwohner), wie extratipp.com* berichtet.

Ein Sicherheitsbeauftragter am Strand fand die Schwerstverletzte ca. zwei Stunden später am Fuße der Klippe. Die 21-Jährige, die für ihr Studium von Kassel nach Marburg gezogen ist, kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Dort stellten die Ärzte schwerste Verletzungen an Hüfte, den Beinen und Füßen fest. Wie die Mutter der 21-jährigen Studentin aus Kassel gegenüber hna.de* erzählt, erlitt Alena S. bei dem Sturz von der Klippe auch Hirnverletzungen: "Nach drei Wochen im künstlichen Koma gibt es noch kein Zeichen, dass sie etwas wahrnimmt."

Die 21-Jährige soll demnächst zurück in ihre Heimat transportiert werden. Doch der grausame Unfall könnte eine dramatische Wendung nehmen. Die Mutter von Alena S. hat einen grausamen Verdacht: Könnte die 21-Jährige aus Kassel Opfer eines Verbrechens geworden sein? Es gibt einige Punkte, die mysteriös sind.

Alena hatte langes Haar. Als man sie an der Klippe fand, war ihr Haar abgeschnitten.

Bei dem Unfall ist auch ein 32-jähriger Mann mit in die Tiefe gestürzt.

Laut italienischen Medien handelt es sich bei dem Mann um einen Tunesier, der sich illegal in Italien aufhielt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung und wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Das bestätigt Torsten Werner, der Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Polizei in Hessen hat sich über das Bundeskriminalamt (BKA) an die italienischen Behörden gewandt, jetzt müssten die Ermittlungsergebnisse dort abgewartet werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass das innerhalb der nächsten beiden Wochen geschieht", so Werner gegenüber extratipp.com*. Die Ermittlungen in Italien würden aber auf Hochtouren laufen.

