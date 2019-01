Frau verkauft Pferd - als sie Tier wiedersieht, bricht ihr beinahe das Herz

Schlimme Vorwürfe gegen einen Tierhalter: Der Mann soll Pferd Cloni viel zu wenig Futter gegeben haben. Die alte und neue Besitzerin ist geschockt.

Kassel - Eine Frau verkauft in der Nähe von Kassel ihr Pferd - als sie das Tier wiedersieht, bricht es ihr beinahe das Herz. Über den Vorfall berichten hna.de* und extratipp.com*.

Schlimmer Fall von Tierquälerei in der Nähe von Kassel. Die Geschichte geht wie folgt: Eine junge Frau verkaufte Ende Dezember 2017 ihr Pferd an einen Mann. Der Preis für Cloni damals 500 Euro. Ein Jahr später, also Dezember 2018, erfährt die Frau über Umwege, dass ihr Pferd in schlechtem Zustand in einer Tierpension steht. Der Wallach ist abgemagert, außerdem ist ein Gelenk entzündet (Lesen Sie auch: Pferd grausam misshandelt - jetzt äußert Polizei dunklen Verdacht). Die junge Frau kauft Cloni zurück. Blöd: Der kranke Vierbeiner muss die Pension wegen Mietschulden des Vorbesitzers verlassen.

Kassel: Bekam Pferd von zwischenzeitlichem Halter zu wenig Futter?

Nun wird es kompliziert: Die junge Frau findet einen anderen Unterschlupf für das Pferd in der Nähe von Kassel. Doch auch hier, wo der neue Besitzer das Tier zwischenzeitlich untergebracht hatte, hatte es Ärger wegen der Stallmiete gegeben. Der Mann, den hna.de Stefan F. nennt, kam den Zahlungen immer erst nach Aufforderung nach.

Im Juli 2018 holte der Herzlos-Halter Cloni ab - um sich selbst um den Wallach zu kümmern. Anfang Dezember brachte Stefan F. das Pferd dann in eben jene Tierpension vom Anfang der Geschichte. Die Besitzerin der Stallung informiert die junge Frau über den schlechten Zustand des Pferdes und - so schließt sich der Kreis - Cloni kommt zu ihr zurück. Der Vorwurf, der nun im Raum steht: Hatte das Tier von seinem zwischenzeitlichen Halter zu wenig Futter bekommen?

Pferd Cloni hat nun ein neues Zuhause in der Nähe von Kassel

hna.de fragt bei Stefan F. nach, der die Vorwürfe zurückweist. Es handele sich um eine Intrige, um ihn "in die Knie zu zwingen". Klar ist: Ein zuständiges Veterinäramt in der Nähe von Kassel hatte wegen des Herzlos-Halters bereits gehandelt. Dieser wurde dazu verdonnert, für ausreichend Futter zu sorgen. Für Cloni heißt es Ende gut, alles gut: Das Pferd hat ein neues Zuhause gefunden. Dort kann das Tier in Ruhe zu Kräften kommen.

