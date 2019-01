Junge Frau geht durch Unterführung - plötzlich hört sie Schritte hinter sich

Mit Pfefferspray hat sich eine 22 Jahre alte Frau in Kassel gegen zwei Räuber zur Wehr gesetzt.

Zwei Männer wollen eine Frau ausrauben. Doch sie haben die Rechnung ohne die 22-Jährige gemacht.

Kassel - Eine junge Frau geht in Kassel durch eine dunkle Unterführung - von hinten nähert sich das Grauen! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Samstagabend, kurz vor dem Jahreswechsel. Eine junge Frau ist in Kassel unterwegs, läuft gegen 20.20 Uhr durch eine dunkle Unterführung zwischen dem Scheidemannplatz und dem Ständeplatz. Plötzlich nähert sich das Grauen von hinten in Form von zwei Männern, die die 22-Jährige überfallen wollen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Einer der Unbekannten zerrt so heftig an der Handtasche der jungen Frau, dass diese zu Boden geht. Die feige Forderung des Duos: Die Frau soll sofort Bargeld und ihr Handy rausrücken. Besonders asozial: Einer der beiden Männer tritt dabei auf die am Boden liegende Kasselerin ein.

22-Jährige aus Kassel weiß sich mit Pfefferspray zu wehren

Doch die zwei Gauner haben die Rechnung ohne die toughe Frau gemacht! Die greift gedankenschnell in ihre Handtasche und holt ein Pfefferspray heraus. Damit sprüht sie den Angreifern ins Gesicht und verjagt die Räuber auf diese Weise. Die anschließend alarmierte Polizei Kassel sucht nach den beiden Männer - bislang ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Kassel sucht nach den beiden feigen Räubern

Beide Männer sind zwischen 20 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Ein Gesuchter hat kurze, dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Steppjacke und eine Jeans. Der Räuber, der die junge Kasselerin trat, hatte eine Wollmütze auf dem Kopf und weiße Sportschuhe der Marke Umbro an. Hinweise bitte unter Telefon (0561) 910 100 8.

