Junge Polin in VW Golf folgt blind dem Navi - und es passiert, was passieren musste

Ihren VW Golf hat eine junge Polin in Kassel in die Pampa gesetzt. Die Polizei konnte helfen.

Weil eine Frau sich auf ihr Auto-Navi verlassen hatte, erlebte sie eine turbulente Nacht. Ende gut, alles gut?

Kassel - Eine junge Polin ist in ihrem VW Golf unterwegs und hört konsequent auf ihr Navi - es endet kurios! extratipp.com* berichtet darüber.

Junge Polin in VW Golf hört in Kassel konsequent auf Navi - es endet kurios

Was war los? Am Dienstag (8. Januar) fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf durch Kassel. Gegen 3.30 Uhr mitten in der Nacht wurde ein zufällig vorbeikommender Autofahrer auf die junge Polin (Junge Muslima im Playboy: Fotos völlig anders als erwartet) aufmerksam. Die steckte mit ihrem Wagen nämlich in einem still gelegten Gleisbett und war sichtlich ratlos. Der Mann verständigte die Polizei Kassel, welche sich der Sache annahm.

Kassel: Junge Polin landet mit VW Golf in Gleisbett

Eine Streife fuhr den Stadtteil Kassel-Forstfeld ab und wurde schließlich fündig: Die junge Polin, des Deutschen kaum mächtig, verständigte sich mit Händen und Füßen und erklärte den Beamten, dass sie sich strikt an die Anweisungen ihres Navis gehalten habe.

Dieses habe sie samt ihres VW Golfs in das tote Gleisbett und somit in die missliche Lage geführt. Die Polizisten zückten sicherheitshalber ein Alkohol-Testgerät, doch das Messgerät zeigte 0,0 Promille. Einen gültigen Führerschein besitzt die 22-Jährige ebenfalls.

Polizei Kassel kann junger Polin in VW Golf aus der Not helfen

In der Zwischenzeit war auch die junge Polin nicht untätig geblieben und hatte um halb vier morgens die Verwandschaft herbeigetrommelt. Gemeinsam mit der Polizei Kassel schafften es die Anwesenden, den VW Golf aus dem Gleisbett zu bugsieren.

Nach erster Inaugenscheinnahme konnte die junge Frau beruhigt werden: Ihr VW Golf hatte von dem Mini-Crash in Kassel keinen Schaden davon getragen. Auch die Polin kam mit dem Schrecken davon. Die 22-Jährige setzte ihre Fahrt daraufhin fort. Gerade diskutieren unsere Leser über diese Meldung: Brutaler Rollator-Fight! Rentner-Ehepaar battlet sich, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.