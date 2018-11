Mann bringt 8000 Red-Bull-Dosen zum Pfandautomaten - sofort Polizeieinsatz

Ein Mann bringt eine unglaubliche Menge an Pfanddosen zum Automaten - 8000 Dosen. Die Kassierin wird stutzig - ein Polizeieinsatz beginnt.

Kassel - Ein Mann geht mit 8000 Dosen Red Bull zum Pfandautomaten - sofort Polizeieinsatz! Über den kuriosen Vorfall aus dem Raum Kassel berichtet extratipp.com*.

Mann bringt 8000 Red-Bull-Dosen in der Nähe von Kassel zum Automaten

Mitte November tauchten zwei Männer bei einem Supermarkt im Raum Kassel auf. Im Schlepptau: Etwa 8000 Dosen des Brausegiganten Red Bull. Die Männer steckten Dose für Dose in den Pfandautomaten. Dabei wurde die Kassiererin skeptisch - spätestens, als das Duo Pfandbons im Wert von fast 2000 Euro einlöste. Sie verständigte die Polizei.

Kassel: Kassiererin kommen Red-Bull-Sammler komisch vor

Als die Polizei anrückte, waren die Männer bereits verschwunden. Die Kassiererin gab eine Personenbeschreibung der beiden Red-Bull-Sammler ab, woraufhin die Kasseler Beamten zu recherchieren begannen.

Das Ende vom Lied: Beim Ordnungsamt einer Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis (den genauen Ort wollte die Polizei nicht preisgeben, um den Betreiber nicht zu diskreditieren) wurde die Polizei schließlich fündig.

Red-Bull-Sammler aus der Nähe von Kassel hatten Ansage vom Amt bekommen

Das Amt in der Nähe von Kassel hatte bei einer Routinekontrolle bei einem Disco-Betreiber besagte knapp 8000 leere Red-Bull-Dosen gefunden und diesen aufgefordert, den Pfand wegzubringen. Der kam der Anweisung nach - und sorgte so für den kuriosen Polizeieinsatz, den die Polizei Nordhessen auf ihrer Facebookseite veröffentlicht hat.

Matthias Hoffmann

