Bauer sucht Frau: Uwe aus dem Kreis Kassel sucht mit Inka Bause die Frau fürs Leben

Kreis Kassel - Er sucht die große Liebe - deshalb ist Landwirt Uwe aus dem Kreis Kassel 2020 in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit dabei. Moderatorin Inka Bause sucht ab Montag (01.06.2020) wieder passende Partner für Landwirte aus ganz Deutschland. Der 54-jährige Uwe aus dem Kreis Kassel ist einer der ersten Bauern, die RTL jetzt vor dem Start der Show vorstellt.

Der 54-Jährige ist Pferdewirt und Mutterkuhhalter und betreibt im Landkreis Kassel eine Pferdepension. Auf seiner acht Hektar großen Ranch hält er neben 18 Mutterkühen und Ochsen auch 15 Pensionspferde, ein Minipony, einen Esel und zwei Ziegen. Bei „Bauer sucht Frau“ möchte er nun die perfekte Frau fürs Leben finden.

Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Uwe aus dem Kreis Kassel ist dabei - Er ist ein echter Cowboy

Uwe ist ein echter Cowboy, der einen Ausbildungsbetrieb für Reiter und Pferd leitet. „Der ganze Lifestyle, Country Music, Tanzen, das draußen sein, das Verbinden mit der Natur - das ist für mich Lebensphilosophie“, erzählt der 54-jährige Landwirt im Video auf RTL.

Seit einem Jahr lebt Uwe aus dem Landkreis Kassel alleine und ist „manchmal schon einsam“. Besonders wenn man abends zur Ruhe kommt, fehlt im jemand für die Zweisamkeit. Die perfekte Partnerin stellt er sich offen, ehrlich, liebevoll und ein bisschen sportlich vor. Sie sollte außerdem Liebe zu Pferden besitzen. Bei „Bauer sucht Frau“ versucht der 54-Jährige dabei sein glück, mithilfe von Inka Bause eine neue Frau an seiner Seite zu finden.

Bauer sucht Frau 2020: Wegen Corona - Kein Scheunenfest bei RTL-Show mit Inka Bause

Wegen der Corona-Krise in Deutschland gibt es erstmals kein Scheunenfest bei „Bauer sucht Frau“. Stattdessen lernen die Landwirte ihre Auserwählten im kleinen Kreis in der Nähe ihres Betriebs kennen - Uwe bekommt dann Besuch in der Nähe seines Hofes im Landkreis Kassel. Danach entscheiden sie, wer zur Hofwoche zu ihnen anreisen darf.

Nach der Vorstellung aller Landwirte können sich interessierte Männer und Frauen bewerben. Aus den Zuschriften können sich die Teilnehmer bei „Bauer suchte Frau“ aussuchen, wen sie näher kennenlernen wollen. Die inzwischen 16. Staffel der Kuppelshow mit Inka Bause startet am Montag (01.06.2020) um 19.05. Uhr auf RTL.

Von Michaela Schaal

