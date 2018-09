Hunde-Horror: Familie geht Kindern spazieren - kurz darauf brechen sie in Tränen aus

Der Angriff eines Hundes in Kassel endete tödlich (Symbolbild)

Ein Sonntagsspaziergang endete für eine Familie mit einem Horror-Erlebnis: Ein großer Schäferhundmischling biss ihren Yorkshire Terrier tot. Zudem reagierte die Hundehalterin unangemessen.

Kassel - Familie Grün aus Kassel hat den Albtraum jedes Hundehalters durchlebt: Bei einem Sonntagsspaziergang wurde ihr Yorkshire Terrier von einem großen Schäferhundmischling totgebissen.

Es war Sonntagmorgen vergangener Woche, als Anna Grün mit ihren beiden Hunden im Stadtteil Waldau Gassi gehen wollte: mit Rudi, einem sieben Jahre alten Yorkshire Terrier, und Bruno, dem vier Jahre alten Maltesermischling. Am Ortsrand gingen dann drei große Schäferhundmischlinge auf ihre Tiere los los. Während Grün den angeleinten Bruno noch auf den Arm nehmen konnte, lag Rudi wenig später tot auf der Wiese, wie *hna.de berichtet.

Die 57 Jahre alte Halterin habe ihre Tiere nicht im Griff gehabt, klagt Familienvater Andreas Grün, dessen zwei Kinder über den Verlust immer noch todtraurig sind. Die Polizei schaltete wegen des Vorfalls das Ordnungsamt als Gefahrenabwehr- und Verfolgungsbehörde ein. Andreas Grün reicht das jedoch nicht: „Ich will, dass so etwas nicht mehr passiert: dass Hunde ab einer gewissen Größe an die Leine kommen und sie einen Maulkorb erhalten, wenn sie Gassi geführt werden.“ Die Halterin der drei Schäferhundmischlinge habe sich nur kurz entschuldigt.

In Kassel ist es bereits der dritte gefährliche Vorfall mit Hunden in den vergangenen Wochen. Zuletzt hatte ein Dobermann zweimal Kinder angefallen.

