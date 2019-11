Vermisster Nils E. aus Kassel - Suche endete erfolgreich 

Der seit Dienstag in Kassel verschwundene Nils E. ist wieder da. Er wurde wohlbehalten in einer Kasseler Wohnung gefunden.

U pdate am 16.11.2019 um 9.28 Uhr - Der seit dem 12.11.2019 vermisste Nils E. wurde am späten Freitagabend in einer Kasseler Wohnung von Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei unverletzt angetroffen.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten, die bei der Suche nach Herrn E. geholfen haben. Betont wird, dass sich bisher keine Hinweise auf eine Straftat ergeben haben.

Erstmeldung: Vermisst - wo ist Nils E. aus Kassel?

Vermisster Mann in Kassel: Der vermisste Nils E. wurde am Dienstag, 12.11.2019, das letzte Mal gesehen und ist nicht mehr an seiner Arbeitsstelle erschienen, was laut Polizei für ihn ungewöhnlich sei.

Der 45-Jährige benötigt ärztliche Hilfe und ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Vermisster in Kassel: Wo ist Nils E.?

Nachdem eine besorgte Bekannte festgestellt hatte, dass er offenbar seine Wohnung ohne persönliche Gegenstände verlassen hat, erstattete sie Vermisstenanzeige bei der Polizei in Kassel.

Die bisherige Suche der hessischen Beamten nach Nils E. war ohne Erfolg. Die Ermittler des K 11 der Kripo erhoffen sich mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Vermisster aus Kassel: Beschreibung von Nils E.

Beschreibung des Vermissten: Nils E. ist etwa 1,85 Meter groß, 90 Kilogramm schwer, er hat dunkle kurze Haar, einen dunklen und grau melierten Bart. Der 45-Jährige trägt häufig dunkle Kleidung.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nils E. nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561/9100 entgegen.

