16-Jährige ist in der Stadt unterwegs - als fünf Männer auf sie zukommen, beginnt das Grauen

Im hessischen Kelkheim (Taunus) war eine 16-Jährige mit einer Freundin unterwegs - als fünf Männer auf sie zukommen, beginnt das Grauen.

Kelkheim - Horror-Szenario im hessischen Taunus! Eine junge Frau (16) war am Mittwochabend zusammen mit einer Freundin in dem 30.000-Seelen-Dorf Kelkheim unterwegs, als sie von einer Männergruppe angesprochen wurde. Doch bei einer verbalen Belästigung sollte es nicht bleiben - gegen einen der ca. fünf Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Darüber berichtet extratipp.com*.

16-Jährige ist mit Freundin in Kelkheim unterwegs - dann kommen fünf Männer dazu

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, befand sich die 16-jährige Jugendliche zusammen mit ihrer Freundin in der Frankenallee in Kelkheim. Gegen 18.55 Uhr sprachen ca. fünf junge Männer die Mädchen an. Einer der Männer habe die 16-Jährige im Gespräch aufgefordert, zu ihm zu kommen. Die Jugendliche ging auf die Aufforderung des ihr unbekannten Mannes nicht ein.

+ In der Frankenallee in Kelkheim kam es zu einem brutalen Angriff auf eine 16-Jährige. © Screenshot Google Maps

Nachdem sie das Angebot, zu ihm zu kommen, abgelehnt hatte, begann der Horror für die zwei Freundinnen: Der junge Mann ging auf die 16-jährige Jugendliche zu und verpasste ihr einen Schlag gegen den Hals. Zu ihrem großen Glück folgte keine weitere Attacke auf die 16-Jährige - im Nachgang konnte der 22-jährige mutmaßliche Täter ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, so eine Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Natascha Berger