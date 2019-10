Brutales Video geht viral: Killermöwe verschlingt ganze Ratte

Normalerweise sorgen lustige Tiervideos von süßen Hunden oder Katzen im Internet für hohe Klickzahlen. Aber jetzt geht ein Video viral, das alles andere als goldig ist.

Kiel - Die glitzernde Ostsee, strahlend blauer Himmel: Eigentlich eine idyllische Szene am Kieler Hafen, die ein Passant da filmt. Aber das, was kommt, passt eher in einen Horrorfilm: Eine Möwe verschlingt eine komplette Ratte.

Killermöwe verputzt tote Ratte

Die Möwe entdeckt am Hafen eine tote Ratte und beginnt prompt, sie zu verspeisen - Kopf voran. Nach und nach verspeist die Möwe die komplette Ratte, bis ihr letztlich nur noch der Schwanz des Tiers aus dem Mund hängt, berichtet die BILD. Nach drei Minuten ist der Akt vollbracht, den man so eigentlich eher von einer Boa Constrictor kennt und die Möwe schwingt sich vollgefressen wieder in die Lüfte.

Achtung: Verstörende Bilder

Andere Möwen sind dagegen nicht auf den Geschmack von Ratten gekommen, sondern beklauen lieber Strandbesucher. Ein weiteres Tierdrama spielte sich in Polen ab, wo ein Hund in frischem Teer hängen blieb. Für Entsetzen sorgte auch ein erschossenes Zirkus-Zebra.*





cw