Klima-Phänomen im Jahr 2023: Auswirkungen und Entstehung von El Niño

Von: Tobias Becker

El Niño kann an manchen Orten auf der Welt für massive Überflutungen sorgen. © picture alliance/dpa/M.a.pushpa Kumara

In diesem Jahr soll das Klima-Phänomen El Niño stattfinden, das auf das Wetter weltweit Auswirkungen haben kann. Lesen Sie hier, wie El Niño entsteht und was dahinter steckt:

El Niño sorgt bei Wetter-Experten für Interesse, in vielen Regionen auf der Welt aber auch für Angst und Schrecken. Das Klima-Phänomen findet alle paar Jahre statt und soll auch 2023 wieder auftauchen. Laut amerikanischer Wetterbehörde ist El Niño bereits in vollem Gange.

echo24.de verrät, wie El Niño entsteht und was dahinter steckt.

Die Auswirkungen sind oft fatal. Überschwemmungen auf der einen Seite, extreme Trockenheit auf der anderen. El Niño ist für die ein oder andere Katastrophe bekannt. (tobi)