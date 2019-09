Bereits zwei Todesopfer: Polizei warnt vor Medikamenten - Nun äußert sich der Inhaber erstmals 

Die Polizei Köln warnt ausdrücklich vor einem tödlichen Stoff aus einer Apotheke. Nach Einnahme des Medikaments gibt es bereits zwei Todesopfer.

Update vom 24. September, 21.56 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über den Vorfall in einer Kölner Apotheke, wie die Polizei bereits am Montag erklärte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach dem Tod zweier Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte sich nun erstmals der Apothekeninhaber. „Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären“, sagte der Apothekeninhaber Till Fuxius dabei. Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. „Dabei bin ich Zeuge, nicht Beschuldigter. Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie“, betonte der Apotheker.

Köln: Mutter und Baby tot - „Toxischer Stoff“ in Medikament aus Apotheke gefunden

Update vom 24. September, 11.48 Uhr: Nach dem Tod einer 28-Jährigen und ihres Neugeborenen in Köln im Zusammenhang mit einer vergifteten Glukose-Lösung ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben wegen eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, wurde der Glukose-Lösung ein „toxischer Stoff beigemischt, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte.“

Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer. Es habe am Montag Durchsuchungen in der Apotheke gegeben, am heutigen Dienstag werde der Säugling obduziert. Erste Zeugen seien vernommen worden.

Die Heilig-Geist-Apotheke in Köln, aus der das Glukosegemisch stammte, nach dessen Einnahme eine junge Frau und ihr neugeborenes Kind starben, hat am Dienstag normal ihre Türen geöffnet. Das Geschäft darf lediglich vorerst keine eigenproduzierten Medikamente mehr vertreiben.

Köln: Mutter und Baby sterben an Mittel aus Apotheke - Polizei warnt vor tödlichem Stoff

Originalmeldung vom 23. September 2019: Köln - Ein Medikament aus einer Apotheke - davor warnen nun die Polizei und die Stadt Köln eindringlich. Die Einnahme des Stoffes kann tödlich sein, wie die Polizei Köln nun in einer Mitteilung verdeutlicht. Die Einnahme des Glukosegemischs forderte demnach bereits in der vergangenen Woche zwei Todesopfer.

Video: Köln - nach Todesfällen toxischer Stoff in Apotheke entdeckt

Köln: Polizei warnt ausdrücklich vor Medikament aus Kölner Apotheke

Wie die Polizei erklärt, ist eine 28-Jährige und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind an den Folgen der Einnahme gestorben. Ein Arzt meldete den Vorfall kurz darauf der Polizei. Bei einer weiteren Kundin der betroffenen Apotheke traten ebenfalls Komplikationen auf, sie ließ sich das gleiche Präparat auf Rezept ihres Arztes aushändigen. „Sie fühlte sich unwohl und brach die Einnahme ab, bevor sie die gesamte Menge des Stoffes zu sich genommen hatte“, erklärt die Polizei.

Die Stadt Köln warnt nun ausdrücklich davor, Präparate, die Glukose enthalten, die in der Apotheke Heilig Geist in der Graseggerstraße 105 im Stadtteil Longerich hergestellt und ausgehändigt worden sind, einzunehmen. Wer das betroffene Medikament in seinem Besitz hat, soll dieses umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Wie die Polizei Köln erklärt, seien nach derzeitigem Ermittlungsstand ausschließlich Arzneimittel betroffen, welche in dieser genannten Apotheke hergestellt worden sind.

Köln: Patienten können Medikament bei Polizei abgeben - bereits zwei Todesopfer

Nach einer Durchsuchung der Apotheke sind Beweise sichergestellt worden, dem Apotheker ist es bis zur Klärung des Sachverhalts verboten, eigenproduzierte Medikamente zu vertreiben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

