Bombendrohung in Köln: Polizei spricht von „Gefahrenlage“

Gegen das Rathaus in Köln gibt es eine Bombendrohung.

Eine Bombendrohung erschüttert Köln. In einem Schreiben, das dem Express vorliegt wird gedroht, dass im Rathaus um 9.45 Uhr eine Bombe hochgehen wird.

Laut n-tv spricht die Polizei von einer „Gefahrenlage“. „Am 15.10.2019 (Dienstag) werden Sie im historischen Rathaus um 9 Uhr einen dunklen Sportrucksack in der Nähe des Haupteingangs auffinden“, wird das Schreiben vom Express zitiert. „Wenn Sie diesen sehen, schütteln oder heben Sie ihn nicht vom Boden auf.“

Gegen 9.45 Uhr solle der Rucksack, der mit Acetonperoxid (TATP, APEX) gefüllt ist, dann explodieren. Das soll durch einen chemischen Zeitzünder passieren. Dabei soll das halbe Rathaus samt Belegschaft in die Luft fliegen.

Bombendrohung in Köln: Schreiben von „Cyber Reichswehr“ unterzeichnet

„Werdet Ihr diese Drohung nicht ernst nehmen, dann werden Sie sehr viel unschuldiges Blut an den Fingern haben“, heißt es in dem Schreiben weiter. Eine Forderung sowie ein „Statement“ würden noch in dieser Woche folgen.



Unterzeichnet ist das Schreiben mit „Cyber Reichswehr“. Wer sich hinter diesem Namen verbirgt ist zur Stunde noch völlig unklar. Auch wie ernst die Drohung zu nehmen ist, kann noch nicht eingeschätzt werden. Im Moment prüft die Polizei die Evakuierung des Rathauses.