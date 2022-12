Verkaufsoffener Sonntag in Köln: KVB setzt mehr Bahnen ein

Auch am verkaufsoffenen Sonntag am 4. Dezember 2022 dürfte es in der Kölner City wieder ziemlich voll werden. © Henning Kaiser/dpa

Am Sonntag, 4. Dezember haben die Geschäfte in der Kölner Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Darauf bereiten sich auch Polizei, Stadt und KVB vor.

Köln – Ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen, durch die Stadt bummeln und hier und da für einen Glühwein einkehren: Dies ist in der Innenstadt von Köln am Sonntag, 4. Dezember möglich. Denn an diesem verkaufsoffenen Sonntag öffnen unter anderem die Geschäfte auf den beliebten Kölner Einkaufsstraßen Hohe Straße und Schildergasse von 13 bis 18 Uhr. Da zeitgleich im Kölner Zentrum einige Weihnachtsmärkte stattfinden, muss mit einem großen Andrang gerechnet werden.

24RHEIN hat nachgefragt, wie sich Stadt Köln, Polizei und KVB auf den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Dezember 2022 vorbereiten.

Die KVB beispielsweise ist aufgrund des zu erwartenden, hohen Fahrgast-Andrangs in Alarmbereitschaft. So werden am Vormittag und auch am Abend zusätzliche Bahnen eingesetzt. (mo)