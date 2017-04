Kölner Polizei bietet Hochzeitspaaren am Wochenende tollen Service

„Wedding-Konzept“

Polizei-Eskorte für Kölner Brautpaare wegen AfD-Parteitags.

Köln - Ausnahmezustand in Kölns Innenstadt, Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag: Die Polizei war am Samstag im Großeinsatz in der Rheinmetropole - und fand doch noch Zeit für die Liebe.