„Kölsches Stonehenge“: Mysteriöse Baumstämme stehen am Rhein

Von: Johanna Werning

Bei Niedrigwasser tauchen am Kölner Rheinufer immer wieder besondere Holzpfeiler auf. © gehapromo via imago-images.de

Am Kölner Rheinufer tauchen immer wieder zahlreiche Holzpfeiler in einer besonderen Anordnung auf. Sie sind Relikte aus vergangenen Tagen.

Köln – Mehrere Pfeiler ragen bei einem niedrigen Fluss-Pegel aus dem ausgetrockneten und steinigen Rheinufer in Köln empor. Die schmalen Baumstümpfe stehen dann direkt am Deutzer Rheinufer zwischen Zoobrücke und Hohenzollernbrücke. Ihr Spitzname: „Stonehenge am Rhein“. Während sie heute ein beliebtes Fotomotiv sind und oft für Verwunderung sorgen, hatten die Holzpfeiler vor rund 80 Jahren eine wichtige Aufgabe.

24RHEIN erklärt, was es mit den mysteriösem Holzpfeilern am Rheinufer in Köln auf sich hat.