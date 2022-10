Kripo ermittelt nach Fan-Ausschreitungen in Aalen

Vor dem „Kornstadl“ in der Storchenstraße kam es vor dem Ligaspiel am Samstag zu einer Schlägerei zwischen den rivalisierenden Fans des VfR Aalen und Eintracht Trier. © onw-images.de

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer Fan-Prügelei nun wegen schweren Landfriedensbruch. Was den Schlägern droht, können Sie hier nachlesen:

Aalen - Für die Personen, die sich am 22. Oktober an der Schlägerei vor der Gaststätte „Kornstadl“ in der Aalener Innenstadt beteiligt haben, wird es juristisch ungemütlich. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei wegen schweren Landfriedensbruchs. Das teilte Polizeisprecher auf Anfrage der SchwäPo mit. Die Kripo Aalen sichtet aktuell in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Aalen Videomaterial, das direkt nach der Schlägerei sichergestellt werden konnte. Was den Schlägern nun droht, verrät die Schwäbische Post.