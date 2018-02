Kundin wird beim Bettentest in Möbelhaus eingeschlossen

Kurz vor Feierabend hatte es sich eine Kundin auf der Suche nach einem passenden Bett in einem Möbelhaus gemütlich gemacht. Keine gute Idee. Denn, plötzlich gingen die Lichter aus.

Emmendingen - Beim Bettentest ist eine Kundin in einem Möbelhaus im baden-württembergischen Emmendingen eingeschlossen worden. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag berichtete, hatte es sich die 41-Jährige "kurz vor Geschäftsschluss auf der Suche nach einem neuen Bett zum Probeliegen gemütlich gemacht". In dem Moment gingen demnach die Lichter aus. "Es wurde schlagartig still in den Weiten des Verkaufsraums - Feierabend".

Feierabend im Möbelhaus

"Das Möbelhaus schloss pünktlich und die Frau damit ein", erklärte die Polizei. Sie konnte aber vom Handy einen Notruf absetzen und wurde vom Geschäftsführer befreit. Dies habe zwar "eine vermutlich schlaflose Nacht inmitten zahlreicher Schlafmöglichkeiten" verhindert, "aber auch die einmalige Chance, die Wahl des neuen Betts unter Echtbedingungen besonders gründlich vorzunehmen".

