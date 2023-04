Geiselnahme nach Überfall: Polizei-Großeinsatz in Berlin läuft - Frau schwer verletzt

Von: Patrick Mayer

Im Großeinsatz: Die Berliner Polizei nach einer Geiselnahme im Westen der Hauptstadt. (Symbolfoto) © IMAGO/Andreas Friedrichs

In Berlin kommt es nach einem Überfall zu einer Geiselnahme. Die Polizei ist im Großeinsatz und hat mit Spezialkräften ein Geschäft umstellt.

München/Berlin - Offenbar eine Geiselnahme hat am Montagabend (24. April) zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei geführt.

Berlin: Offenbar Geiselnahme nach Überfall in Schöneberg

„Aktuell haben wir einen größeren Einsatz in Schöneberg. Dort soll es einen Überfall auf ein Ladengeschäft gegeben haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt“, twitterte die Polizei um 20.26 Uhr über ihren offiziellen Account.

Wie die Bild schreibt, soll es nach einem Überfall auf ein Antiquitäten-Geschäft in der Keithstraße zu einer Geiselnahme gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es bis am späten Montagabend, Stand 23 Uhr, dazu nicht.

Von einem massiven Polizeiaufgebot nach „einem Überfall auf ein Geschäft“, berichtete indes die Berliner Zeitung. Besagter Überfall soll sich demnach gegen 18 Uhr ereignet haben.

Geiselnahme in Schöneberg? Berliner Polizei rückt mit Großaufgebot an

„Sie sehen hier Polizeikräfte, die man sonst nicht so häufig antrifft“, erklärte ein Beamter der Zeitung. Konkret: BZ und Bild veröffentlichten Fotos, auf denen vermummte und schwer bewaffnete Spezialkräfte zu sehen waren. Demnach gingen wohl auch Scharfschützen auf den Dächern von Einsatzwägen in Stellung.

Die Berliner Feuerwehr rückte zudem mit mehreren Rettungswägen in der Keithstraße an. Laut Bild soll sich einer von insgesamt zwei mutmaßlichen Tätern der Polizei ergeben haben. Ein anderer mutmaßlicher Täter halte sich angeblich mit einer Geisel in dem Ladengeschäft auf, hieß es weiter.

Überfall in Berlin-Schöneberg: Offenbar wurde eine Frau schwer verletzt

Dem Bericht zufolge wurde zudem eine Frau bei dem Überfall schwer verletzt. Fotos zeigen, wie eine verletzte Person auf einer Trage vom Tatort in einen Rettungswagen weggebracht wird. Genauere Angaben über den Zustand der Verletzten gab es am späten Montagabend nicht.

Das betreffende Gelände war stundenlang weiträumig abgesperrt. Wie die Bild weiter berichtet, hat die Polizei zwischenzeitlich Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer aufgenommen. Die Verhandlungen würden aber wohl noch bis in die Nacht hinein andauern. (pm)