Kurioser Beutezug: Was diese Einbrecher klauten, ist mehr als ungewöhnlich 

Kempen - Kurioser Beutezug: Einbrecher haben aus einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen den Stöpsel der Badewanne gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter am Sonntag in die leerstehende Wohnung in Kempen ein und durchkämmten die Räume.

Neben dem Badewannenstöpsel nahmen die Einbrecher zwei Türscharniere mit und die Abdeckungen der Lichtschalter. Die Täter verschwanden spurlos.

