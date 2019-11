Toter bei Brand in Einfamilienhaus - Retter konnten nichts mehr tun (Symbolbild)

Bei einem Brand im hessischen Langgöns ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte nichts mehr für ihn tun.

Langgöns - Bei einem Brand in einem Haus in Langgöns ist am Samstagabend (3.11.2019) ein Mensch ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei geht von einem Unglück aus.

Gegen 19.30 Uhr melden Anwohner im Schmittgraben Rauchwolken über dem Haus gegenüber. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr aus, um den Brand zu löschen. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand die Küche im ersten Stock bereits komplett in Flammen. Dort fanden die Einsatzkräfte auch den Bewohner des Hauses. Für den 59-jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Brand in Langgöns: Sehr hoher Sachschaden

Bei dem Feuer ist das zweigeschossige Haus schwer beschädigt worden. Große Teile des Gebäudes sind eingerußt und von Löschwasser beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

