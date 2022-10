Laternenumzüge 2022: wo und wann in Hamburg die Laternenumzüge starten

Von: Sebastian Peters

Laternenumzüge 2022: wo und wann in Hamburg die Laternenumzüge starten (Symbolfoto) © snapshot/IMAGO

Laternenumzug in Hamburg 2022. Die Termine, wann und wo die schönsten Laternenumzüge stattfinden, erfahren Sie in der Übersicht bei 24hamburg.de.

Hamburg – Nach Jahren der Coronapandemie, Lockdowns und Beschränkungen finden in diesem Jahr wieder uneingeschränkt diverse Laternenumzüge statt. Bereits im letzten Jahr sind zwar vereinzelt kleine Laternenumzüge durch die Straßen Hamburgs gegangen, allerdings immer unter bestimmten Corona-Auflagen.



Nun dürfen die Kleinen, aber auch die Großen, wieder mit voller Stimme „Ich geh‘ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ singen und durch die Straßen Hamburgs laufen. Dabei ist egal, ob in Hamburg-Marmstorf, Harburg, Rissen, Lurup, Lohbrügge, Wilhelmsburg oder in Nettelnburg. In fast jeden Hamburger Stadtteil gehen die kleinen und großen zur Herbstzeit auf die Straße.