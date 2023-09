Laut Recherche: Ware aus Baden-Württemberg noch immer in Russland erhältlich

Von: Julian Baumann

Teilen

Auch eineinhalb Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind Produkte baden-württembergischer Unternehmen in Russland erhältlich. © Ralf Hirschberger/dpa

Trotz der Sanktionen gegen Russland sind Produkte von Unternehmen wie Bosch, Kärcher oder Stihl nach wie vor in russischen Kaufhäusern erhältlich, wie eine Recherche zeigt.

Stuttgart - Im Zuge es russischen Angriffskrieges haben die westlichen Staaten Sanktionen verhängt und auch die großen Industrieunternehmen stoppten den Export. Laut einer Recherche ist Ware von Unternehmen aus Baden-Württemberg aber nach wie vor in russischen Kaufhäusern und Supermärkten zu finden. Bei BW24 lesen Sie, warum Produkte von Bosch, Stihl, Kärcher und Co. laut den Unternehmen noch immer in Russland angeboten werden.

Die Sanktionen gegen Russland haben das Ziel, die russische Wirtschaft zu schwächen und Präsident Wladimir Putin somit die finanzielle Grundlage für den Krieg zu entziehen. Trotzem exportiert Russland weiterhin Ware von westlichen Unternehmen wie Mercedes, Porsche oder auch Tesla.