Leiche gefunden - Ist es die vermisste Millionärin?

Aurich - Knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden einer Millionärin aus Niedersachsen ist eine Tote gefunden worden, die die Vermisste sein könnte.

Ein Spaziergänger habe die Leiche am Sonntag in einem Waldstück bei Seevetal südlich von Hamburg entdeckt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich am Montag.

Es gebe Anhaltspunkte, dass es sich um die 66-Jährige aus Leer handelt. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. Die Millionärin wird seit dem 26. Oktober vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.Die Ermittler hatten bereits im November einen Verdächtigen festgenommen. Zunächst hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ über den Leichenfund berichtet.

