Leichtflugzeug stürzt in Wetzlarer Innenstadt auf Auto - Pilot stirbt

Von: Sebastian Richter, Niklas Hecht

Ein Leichtflugzeug in der Luft. (Symbolbild) © Doreen Fiedler/dpa

Flugunglück in Mittelhessen: In Wetzlar stürzt ein Leichtflugzeug ab. Der Bereich in der Innenstadt ist gesperrt, mindestens eine weitere Person ist verletzt.

Wetzlar - In Wetzlar ist am Sonntag (28. Mai) ein Leichtflugzeug abgestürzt und auf ein Auto gekracht. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelhessen am Sonntagnachmittag. Nach ersten Informationen kam dabei der Pilot ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Als Absturzort nannte die Polizei zunächst die Pestalozzistraße in der Innenstadt von Wetzlar. In einer späteren Mitteilung schrieb die Polizei von der Rathenaustraße als Unfallort, einer Querstraße der Pestalozzistraße. Augenzeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass die Maschine zunächst ein Haus touchiert habe und anschließend auf ein Auto gekracht sei. Die Fahrerin des Autos habe dabei leichte Verletzungen erlitten.

Flugzeugabsturz in Mittelhessen: Hintergründe unklar

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der Bereich rund um die Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist informiert. (nhe/spr)