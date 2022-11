Leoniden am Nachthimmel – seltenes Himmelsphänomen im November

Von: Marten Kopf

Die Novembermitte bietet Hobby-Astronomen wieder ein ganz besonderes Spektakel: Die Leoniden sorgen für einen wahren Sternschnuppenregen am Nachthimmel. Lesen Sie hier, wo und wann das Phänomen zu beobachten ist:

Es ist ein ganz besonderes Spektakel, das Menschen weltweit immer wieder aufs Neue in Erstaunen versetzt: Jahr für Jahr kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Spur eines bestimmten Kometen und am Nachthimmel erscheint ein wahrer Sternschnuppenregen – die Leoniden.

HEIDELBERG24 verrät, wann und wo sich der Blick auf die Leoniden-Sternschnuppen am Nachthimmel lohnt.

Die in der Erdatmosphäre verglühenden Kometenpartikel sind zwar nicht so häufig wie bei anderen Sternschnuppenschauern. Die 10 bis 15 Meteore pro Stunde seien dafür aber oft sehr hell und mit 70 Kilometern pro Sekunde auch ausgesprochen schnell. (mko)