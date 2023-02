Leopard-Panzer hat Vorteile – aber der Ukraine fehlt Zeit

Teilen

Deutsche Soldaten sollen den Ukrainern die Funktionsweise des Leopard-Panzers erklären. © Robert Szkudlarek

Die ukrainischen Soldaten müssen den Leopard-Panzer im Schnelldurchlauf kennenlernen. Sie haben keine Wahl. Der Kampfpanzer bringt dabei einen Vorteil.

Augustdorf – In Deutschland ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten gestartet. Sie sollen im Schnelldurchlauf in Munster (Niedersachsen) den Kampfpanzer Leopard 2, der, auf sich alleine gestellt, gar keine Superwaffe ist, kennenlernen. An der Ausbildung werden nach Informationen von wa.de auch Soldaten aus Augustdorf bei Bielefeld (NRW) teilnehmen. Ihnen und den ukrainischen Kameraden spielt dabei eine Sache in die Karten.

Mehr zum Thema Leopard-Panzer im Schnelldurchlauf: Das müssen ukrainische Soldaten wissen

„Dieses Fahrzeug wurde für einen heißen Kalten Krieg entwickelt, um Menschen kurzfristig darauf auszubilden“, erklärt Oberstleutnant D. (Anm. d. Red.: Um die Soldaten zu schützen, werden wir nicht die vollen Namen nennen) im Gespräch mit wa.de. Aber auch die ukrainischen Soldaten selbst würden etwas mitbringen, das ihnen bei der Leopard-Ausbildung zugutekommen werde.