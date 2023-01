„Letzte Generation“ klebt sich in Aalen auf die Straße

Ein Aktivist wird von Beamten der Polizei von der Straße getragen. © Marius Bulling

Erneut kleben sich Klimaaktivisten im Ostalbkreis auf die Straße und bremsen den Berufsverkehr am Donnerstagmorgen aus. Mehr dazu lesen Sie hier:

Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt, als Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Donnerstagmorgen ihre zweite Aktion in Aalen (Ostalbkreis) starten. Um 7.15 Uhr blockieren sechs Aktivisten die Julius-Bausch-Straße an der Kreuzung beim Landratsamt, Autos und Busse können nicht weiterfahren. Doch bereits kurz darauf ist die blockierte Straße wie leergefegt. Zu einem Verkehrschaos kommt es nicht, die Aktivisten halten dennoch an ihrem Standpunkt fest. Konfrontationen zwischen den Aktivisten und betroffenen Verkehrsteilnehmern bleiben nicht aus. Wie lange der Verkehr ausgebremst wurde, verrät die Schwäbische Post.