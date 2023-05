Mutter und Sohn kleben gemeinsam auf der Autobahn: „Wollen wir überleben?“

Von: Moritz Bletzinger

Der Klimaprotest der „Letzten Generation“ geht weiter. Auf der A100 in Berlin blockierten eine Mutter und ihr Sohn gemeinsam den Verkehr.

Berlin – Seit dem 19. April ist die „Letzte Generation“ fast täglich auf den Straßen in Berlin. Die sogenannten „Klima-Kleber“ wollen mit einem Protestmarathon durchsetzen, dass ihre Forderungen wahrgenommen werden. Dafür haben sie zur Aktion „#Stadtstillstand Berlin“ aufgerufen. Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland tummeln sich seitdem in der Hauptstadt.

„Letzte Generation“ protestiert in Berlin: Das sind ihre Forderungen:

Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde: Die „Letzte Generation“ argumentiert, dass eine deutschlandweite Geschwindigkeitsbegrenzung jährlich 6,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermeiden würde.

Die „Letzte Generation“ argumentiert, dass eine deutschlandweite Geschwindigkeitsbegrenzung jährlich 6,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermeiden würde. Dauerhaftes 9-Euro-Ticket: Bezahlbarer ÖPNV sei in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten gerecht und außerdem ein wirksames Mittel beim Klimaschutz.

Bezahlbarer ÖPNV sei in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten gerecht und außerdem ein wirksames Mittel beim Klimaschutz. Gesellschaftsrat: Die Bundesregierung soll einen Gesellschaftsrat einberufen, der Maßnahmen erarbeitet, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung von fossilen Rohstoffen beendet.

Mit dabei sind auch Regine (81) und Arne Springorum (50). Mutter und Sohn kleben gemeinsam auf der Straße. Am Mittwoch (4. Mai) blockierten sie zusammen die Stadtautobahn A100. Mitten im Berufsverkehr am frühen Morgen.

Mutter erklärt Klima-Aktionen mit der „Letzten Generation“: „Keiner macht das hier zum Vergnügen“

„Ich würde sehr viel lieber Zeit mit meinen Enkeln verbringen, als hier zu sitzen und meine Mitmenschen im Alltag zu stören“, sagte Regine Springorum in einer Pressemitteilung der Gruppe. Warum beteiligt sie sich trotzdem an der Protestaktion? „Wenn jetzt niemand die Reißleine zieht und den Alltagstrott unterbricht, dann gehen meinen Enkeln nicht ein paar Stunden mit ihrer Oma verloren, dann wird ihnen die Chance auf eine Zukunft geraubt.“ „Keiner macht das hier zum Vergnügen“, fügte sie in einem Video an. Ähnlich äußerte sich auch Aktivist Theodor Schnarr im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Die Klebeaktionen der „Letzten Generation“ sind umstritten. Während die Gruppe erklärt, es sei das einzige Mittel, genug Aufmerksamkeit zu bekommen, schlägt die Protestform für viele Bürgerinnen und Bürger über die Stränge. Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert die Gruppe. Ihre Aktionen richteten sich nicht gegen die Verursachenden der Klimakrise, vielmehr gingen sie „normalen Menschen im Alltag auf die Nerven“, sagte Dröge in einem Interview mit RTL und ntv. In einer Umfrage des NDR bewerteten 52 Prozent der Befragten die Klebeaktionen als „überhaupt nicht angemessen“.

Klimaaktivist protestiert gemeinsamen mit seiner Mutter: „Wir konfrontieren Politik und Gesellschaft“

Arne Springorum sieht das natürlich anders. Er hat sich neben seiner Mutter auf der A100 festgeklebt und sagt: „Mit Daten und Fakten allein kommen wir offensichtlich nicht weiter, also konfrontieren wir Politik und Gesellschaft mit der Frage, um die sich gerade alles dreht: Wollen wir überleben?“

Der 50-Jährige ist nach Angaben der „Letzten Generation“ studierter Geologe und pausiert für den Protest seinen Beruf als Energieeffizienzberater. Er gibt der Politik die Schuld an der Klimakrise. „Wir haben längst alles, was wir brauchen: Das Wissen, die Technologien und das nötige Geld. Allein der fehlende politische Wille fesselt uns gerade noch an den Kurs Richtung Klimakollaps.“

„Letzte Generation“ pocht auf Forderungen: Wissing bekommt Kritik für Treffen mit Klimaaktivisten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing ging zuletzt auf die Aktivisten zu. Er traf sich mit Vertretern der „Letzten Generation“, die danach zwar von „guten Gesprächen“ berichtete, die Proteste aber nicht einstellen will. Die Gruppe fordert ein Treffen mit Kanzler Olaf Scholz. Die Union bewertete aber schon den Vorstoß von Wissing als „völlig falsch“. Thomas Bareiß, verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, sagte ZDF heute: „Mit Straftätern verhandelt man nicht.“ Der Verkehrsminister habe die Aktivisten für rechtswidrige Aktionen „belohnt“. (moe)